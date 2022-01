Ore decisive, tra poco si avrà il risultato dei tamponi: Napoli-Salernitana ancora a rischio

Ultime notizie calcio Napoli - Secondo quanto riferito dal Mattino entro il primo pomeriggio, dunque, il dentro o fuori per Napoli-Salernitana. Dal quotidiano si legge:

Stamani nuovi tamponi di controllo dell’intero gruppo squadra Salernitana. Se dovesse essere confermato il dato di ieri, o magari anche migliorato (con qualche altra negativizzazione) il derby si giocherà regolarmente. Il tecnico Colantuono, però, solleva un’altra questione. «I regolamenti sono ancora poco chiari - ha dichiarato ieri in conferenza stampa da remoto - al netto delle difficoltà, oggi potremmo avere giocatori che se anche dovessero risultare negativi dovrebbero svolgere una visita medica e avere idoneità per essere convocati». Una pausa e aggiunge: «Non capisco come dovranno essere considerati quei calciatori che oggi, malauguratamente, non dovessero superare la prova di idoneità?». L’impressione, comunque, è che il club granata non intenda farne una questione di cavilli. Insomma, se c’è il numero di «superstiti» consentito si va in campo