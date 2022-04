Ordine: "Al Napoli è mancato un modulo B ma non dimentico quello che è successo"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Ordine, giornalista:

“Il Napoli aveva tutto per vincere, ma io non dimentico quello che è successo. Non posso dimenticare il grosso numero di infortunati e aver perso Osimhen, Koulibaly e Anguissa per tanto tempo. Mettendo insieme questi dati vediamo che non è stato un vero e proprio suicidio calcistico. Il dato inquietante sono i tanti punti persi in casa. L’unica spiegazione la ritrovo nelle caratteristiche della squadra, è mancato nel tempo aver previsto e trovato una soluzione alternativa al sistema di gioco iniziale, che aveva comunque dato frutti importanti.

Lo scorso anno il tentativo del Napoli di rinviare Juventus-Napoli finì con una vittoria dei bianconeri. Se l’Inter non avesse fatto tutti questi ricorsi con il Bologna probabilmente sarebbe andata in modo diverso. Milan favorito per lo scudetto? Non è ancora così. Fin qui, ogni volta che i rossoneri hanno avuto l’opportunità di allungare il distacco dall’Inter ha sempre sciupato l’opportunità, anche per una rosa molto giovane e inesperta. I rossoneri hanno un calendario complicato, però per i nerazzurri c’è anche una finale di Coppa Italia che toglierà parecchie energie”.