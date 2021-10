Oltre 40mila attendono di fischiare Spalletti all'Olimpico: Luciano ha voglia di togliersi qualche sfizio

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sul ritorno a Roma di Luciano Spalletti da allenatore del Napoli capolista. Dal quotidiano si legge:

Non sarà una partita come le altre per Spalletti e nemmeno per i tifosi giallorossi. Di sicuro tornare all’Olimpico da capolista lo gaserà più di ogni altra cosa. Sa benissimo che ambientino troverà. E affronterà questo ostacolo con i migliori in campo, quelli che hanno saltato la sfida di Coppa con il Legia Varsavia al Maradona. Insomma, non lascerà nulla di intentato. Le sfide gli piacciono e qualche sfizio se lo vorrà togliere. Si affiderà alla verve di Osimhen, al Comandante Koulibaly e a Insigne che pure all’Olimpico si è sempre esaltato con prestazioni convincenti. Tifo caldo, caldissimo con oltre 40.000 spettatori, insomma un ostacolo difficile. Certo, suonare la nona (vittoria consecutiva) a Roma sarebbe una musica piacevole da ascoltare nella personale playlist del tecnico di Certaldo.