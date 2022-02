Oggi a Castel Volturno ci sarà anche Ospina, c'è una priorità nei pensieri di Spalletti

Oggi c'è il rientro agli allenamenti di David Ospina, dopo gli impegni con la Nazionale colombiana, come evidenziato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Oggi a Castel Volturno ci sarà anche Ospina, reduce dalle difficoltà in Nazionale: l’errore contro il Perù e l’intossicazione alimentare che l’ha costretto al forfait contro l’Argentina. Si entrerà nel vivo della preparazione di Venezia-Napoli, la priorità assoluta nei pensieri di Spalletti. «Lamentarsi è da sfigati» ha sempre sostenuto e non lo farà neanche per l’ennesimo infortunio.