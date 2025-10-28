Nuove regole per il calcio: Lotito e Gelmetti puntano su trasparenza e legalità

Brevi ico calendario28-10-2025 ico orologio23:40  
Nuove regole per il calcio: Lotito e Gelmetti puntano su trasparenza e legalità

Claudio Lotito, presidente della Lazio, punta i riflettori sui fondi stranieri nel calcio italiano con un disegno di legge volto a garantire maggiore trasparenza nella proprietà e gestione dei club. La proposta, presentata insieme a Matteo Gelmetti, prevede che chi acquista almeno il 5% di una società calcistica estera debba costituire una società italiana entro 90 giorni e nominare un legale rappresentante residente in Italia.

I club dovranno comunicare annualmente alla FIGC, alla Lega e all’Anac l’elenco dei soci e la provenienza dei fondi. Inadempienze comporterebbero sanzioni fino a 5 milioni di euro, sospensione dei diritti di voto e responsabilità penale per il legale rappresentante. L

a legge obbligherebbe anche la comunicazione immediata delle vendite di quote, con controlli e vigilanza affidati all’Anac. L’obiettivo è prevenire conflitti di interesse, operazioni opache e possibili illeciti, rafforzando la trasparenza e la governance nel calcio professionistico italiano.

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