Nuova Venezia, Ragazzo: "Ecco le ultime per la sfida col Napoli: c'è un positivo nel Venezia"

Ultime notizie Napoli - Alessandro Ragazzo della Nuova Venezia è intervenuto a Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli

"Il Venezia arriva male alla sfida col Napoli perchè non vince da due mesi in campionato, e da tre mesi non vince in casa. Con l'Inter ha perso nei minuti di recupero. La notizia è che oggi c'è un positivo nel gruppo squadra. Vacca è infortunato. Poi ci sono i nuovi arrivati che devono prendere la forma fisica. Il campo? Si sa che lo stadio è piccolo e domenica sarà tutto pieno. Il Napoli è squadra da Champions League, non credo possa esserci difficoltà per le misure del campo. Mi aspetto il Napoli che farà la partita e il Venezia che cercherà di colpire in contropiede. Il Napoli ha qualcosa in più ma il Venezia ha bisogno di punti anche con un calendario difficile. Dopo il Napoli ci sarà il Torino e la classifica si sta facendo difficile.

Zanetti? Ha un contratto di 4 anni firmato lo scorso anno: in teoria dovrebbe restare un altro po', poi il mercato ha altre miliardi di vie. Se il Venezia dovesse salvarsi magari ha voglia di restare un altro anno: dovesse retrocedere non so se avesse la voglia di scendere in B.