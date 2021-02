Napoli, un campionato senza X! I precedenti col Benevento: due derby al San Paolo, en plein degli azzurri!

Napoli - Il Napoli continua il suo strano campionato. Al di là di una certa mancanza di continuità nei risultati, spicca la pressoché totale assenza di pareggi della formazione azzurra. Una sola divisione della posta in 22 partite, quella col Torino in casa (1-1). Il Benevento è a digiuno di vittorie da sette gare.

Due volte si è giocato questo derby campano al San Paolo (la prima volta era valido per la Serie C1, stagione 2004/05). Fino a questo momento en plein per il Napoli che ha vinto in entrambe le circostanze, ha messo a segno la bellezza di otto reti e non ne ha ancora subita una. La seconda e ultima volta è stato un vero e proprio trionfo: un 6-0, datato 17 settembre 2017 con gol di Allan, Insigne, tripletta di Mertens (due su rigore) e Callejon.

Napoli, Inter e Milan, questo è il terzetto che guida la classifica dei clean sheet (partite terminate senza subire reti) in Serie A con 8.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E C)

2 vittorie Napoli

0 pareggi

0 vittorie Benevento

8 gol fatti Napoli

0 gol fatti Benevento

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

2004/2005 Serie C1 Napoli vs Benevento 2-0

L'ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2017/2018 Serie A Napoli vs Benevento 6-0