Notizie Napoli calcio. Con un gol di Osimhen in Napoli piega il Torino 1-0 e prosegue la sua cavalcata in vetta alla classifica. Un match difficile per gli uomini di Spalletti, contro il pressing dei granata in pieno stile Juric. Anche nelle statistiche, tra possesso palla e conclusioni, si evince un sostanziale equilibrio che è stato spezzato dalla zampata nel finale di Osimhen.

Clicca sul file per visualizzare le statistiche di Napoli-Torino