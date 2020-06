Gol spettacolare per Dries Mertens che, scappato sulla linea del fuorigioco e servito da un assist al bacio di Fabian Ruiz, a tu per tu con il portiere della SPAL lo ha beffato con un pallonetto bellissimo e delicatissimo! 1-0 per il Napoli dopo soli 4 minuti. Il direttore di gara aveva fischiato un fuorigioco, con la decisione che è stata poi corretta dal VAR.