Napoli-Salernitana, scelta fatta tra Ospina e Meret

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sulla sclta fatta da Spalletti tra i pali di Napoli-Salernitana. Dal quotidiano si legge:

Poi, per il resto: ora tocca a Meret in porta e pure se Ospina è tornato a tempo di record (a questo punto, risponderà alla convocazione della sua nazionale impegnata nei match di qualificazione a Qatar 2022) sarà il portiere friulano il titolare. Dovrà attendere anche il capitano azzurro, anche se assai probabile che vada in panchina. Se non ce ne sarà bisogno, potrebbe non essere rischiato. In ogni caso, è una buona notizia anche per il ct Mancini in vista dello stage di Coverciano.