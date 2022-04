Napoli-Roma, con Di Bello il parziale è di 6-0

L'arbitro Di Bello è stato designato a dirigere Napoli-Roma con dei numeri non troppo confortanti per i giallorossi.

Sono due i precedenti tra gli azzurri e giallorossi con il fischietto della sezione di Brindisi. In entrambe le occasioni il Napoli ha vinto il match. Nell'ultimo precedente gli azzurri si sono imposti per 0-2 all'Olimpico, nel primo 4-0 allo stadio Maradona.

Con Di Bello a dirigere la Roma non vince da 9 partite di fila, Mourinho avrebbero preferito un altro arbitro per una sfida così cruciale come quella di domani.

