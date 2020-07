Notizie Napoli calcio. Termina 2-2 al San Paolo il match tra Napoli e Milan: una partita vivace come testimoniano i dati simili per possesso palla e passaggi completati. Il Napoli ha creato di più ma non sono bastate le maggiori conclusioni nello specchio della porta per conquistare i tre punti.

Clicca sul file in allegato per le statistiche di Diretta.it