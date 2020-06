Anche al San Paolo si è tenuto il minuto di raccoglimento per le vittime del Coronavirus in un silenzio surreale, generato anche dal fatto che si gioca, come è noto, a porte chiuse. Calciatori disposti in cerchio attorno al centrocampo con i rappresentanti dell'ospedale Cotugno al centro. Al termine del minuto di racoglimento, applauso da parte di tutti i presenti allo stadio per medici, infermieri e personale sanitario.