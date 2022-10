Sky - Infortunio Rrahmani: problema muscolare, da valutare condizioni nei prossimi giorni

Brutte notizie per il Napoli durante la partita con la Cremonese di Serie A. Si è infortunato Amir Rrahamani nel finale di Cremonese-Napoli durante un intervento in area di rigore.

Napoli, infortunio Rrahmani: le condizioni

Napoli - Brutto movimento di Rrahmani alla coscia sinistra, da capire se si tratta di un infortunio al ginocchio o alla coscia. SI è piantato il piede a terra durante l'intervento e si è leggermente allungata la gamba. Da valutare le condizioni di Rrahmani nelle prossime ore per stabilire i tempi di recupero del centrale del Napoli che rischia di non esserci in Champions League con l'Ajax.

20.05 - Secondo gli ultimi aggiornamenti da Sky Sport con Massimo Ugolini, si tratterebbe di un problema muscolare per Rrahmani e le sue condizioni sono da valutare nei prossimi giorni.