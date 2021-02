Al 29' di Napoli-Benevento, sul punteggio di 0 a 0, l'arbitro Abisso non ammonisce Hetemaj per un evidente e volontario fallo di mano, per il quale fischia il fallo tra l'altro. Nando Orsi, al commento tecnico su Sky, esclama: "E' giallo perchè il fallo è volontario".