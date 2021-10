Moriero: "Alleno le Maldive con lo stile di Spalletti: qualche volta è venuto a Frosinone"

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Mattino pubblica una lunga intervista ad un doppio ex di roma e Napoli: Francesco Moriero. Da poco ha accettato l'incarico di ct della nazionale delle Maldive ed ha confessato di sipirarsi a Luciano Spalletti. Dal quotidiano si legge:

Altri allenatori che le piacciono? «Spalletti. Quando ho iniziato a fare l’allenatore, Luciano era il mio punto di riferimento. Al netto del lavoro che sta facendo a Napoli, ricordo ancora bene il gioco che proponeva alla Roma, quel 4-2-3-1 era meraviglioso. Andavo spesso a vedere i suoi allenamenti e qualche volta è venuto anche lui a trovarmi a Frosinone. È una persona eccezionale, anche al di là degli aspetti calcistici».

A proposito di Napoli: adesso sfiderà un’altra sua ex squadra, la Roma... «Gli azzurri stanno dimostrando dimeritare il primo posto anche per il gioco e la forza. Creano tantissimo,ma non mi stupisce perché è nelle corde di Luciano lavorare bene con gli esterni».