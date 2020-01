Mirabelli: "Date tempo a Gattuso: le vittorie con Lazio e Juve non sono venute per caso"

Ultime Calcio Napoli - L'ex dirigente del Milan Massimiliano Mirabelli è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà:

"La Juve, quando perde, lo fa poche volte. E fa notizia. Non è una vittoria casuale quella del Napoli, visto che ha fatto fuori dalla Coppa Italia la Lazio, un'altra grande squadra. I miracoli non si possono fare, bisogna a dare Gattuso il tempo di lavorare .E piano piano arriveranno i risultati. Napoli è esigente e vorrebbe tutto e subito, ma il Napoli ora è sulla strada giusta. Spero Gattuso abbia il tempo di dimostrare tutto il suo valore".

E' cominciato il Napoli di Gattuso?

"Alla fine è in ritardo in campionato, non credo che possa tornare nell'Europa più importante. Il brutto avvio e le altre situazioni hanno fatto sì che avesse un gap così importante. Può nascere una nuova era con Gattuso. Possono nascere storie importanti".