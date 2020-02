Milik, festa di compleanno scatenata: la moglie di Lobotka canta con sua sorella gemella, look total white per gli invitati [FOTO & VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Festa di compleanno di Arek Milik nella suggestiva location dell'Ambasciatori di via Crispi. Il bomber polacco ha festeggiato in anticipo il suo ventiseiesimo compleanno in compagnia dei compagni di squadra e degli amici napoletani: party total white, sotto l'hashtag #Aro99. Ad allietare la serata la moglie di Lobotka e sua sorella gemella, cantanti di professione. Divertimeno sfrenato per Zielinski, Fabian, Ospina, Luperto, Mertens, Hysaj, Callejon, Lobotka e Callejon, Mario Rui, Di Lorenzo.

