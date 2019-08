Una grave tragedia ha colpito l'allenatore spagnolo Luis Enrique. Dopo cinque mesi di lotta contro l'osteosarcoma, la figlia dell'ex Barcellona non ce l'ha fatta. Il commissario tecnico aveva lasciato la Nazionale spagnola per stare vicino alla famiglia in questi mesi. Carlo Ancelotti ha scritto un messaggio di condoglianze alla famiglia di Luis Enrique tramite il suo profilo Twitter: "Un grande abbraccio e tutto il mio affetto a te e alla tua famiglia".