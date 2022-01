Mercato, Insigne, Mertens: ecco i buoni propositi sul tavolo di Spalletti al Konami Center di Castel Volturno

Serie A - Il Corriere del Mezzogiorno mette in evidenza i buoni propositi di Spalletti per il nuovo anno. Dal quotidiano si legge:

Tensione ancora alta dopo la batosta inaspettata contro lo Spezia. Spalletti continua ad analizzare i motivi della sconfitta, partendo evidentemente dall’autocritica. La decisione probabilmente dettata dall’impulso di «punire» Mertens, che nei primi trenta minuti della partita non si era quasi mai visto, togliendolo dal campo tra il primo e il secondo tempo. Ma anche la scelta di non schierare tra i titolari Elmas, giocatore in fiducia, grazie al quale il Napoli aveva portato via tre punti al Milan.

I buoni propositi per il nuovo anno sono già sul tavolo del suo ufficio del Konani Center di Castel Volturno.