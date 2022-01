Marcolin: "Nuovo capitano? Vedo Koulibaly come un Baresi ma faccio altri due nomi"

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sul possibile erede della fascia di capitano data la partenza di Insigne. Dal prossimo luglio la fascia da capitano del Napoli di Luciano Spalletti andrà in cerca di un nuovo padrone.

Tutte caratteristiche che sembrano riportare ancora Koulibaly. «Lo vedo come un Baresi o un Cannavaro, Kalidou è il leader assoluto, senza nulla togliere agli altri: è stimato da tutti, un campione a 360 gradi. E poi è un difensore, che non guasta» le parole dell’ex capitano Dario Marcolin. «Il Napoli cambierà tanto in estate, Kalidou potrebbe essere l’uomo che lega passato e futuro. Dietro di lui vedo Mertens e anche Ospina: forti e con l’esperienza giusta».