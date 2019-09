Inizia l'avventura di Diego Armando Maradona sulla panchina del Gimnasia La Plata. Il neo allenatore è stato accolto in città da fiumi di tifosi che l'hanno festeggiato. Numerosi gli striscioni esposti in suo onore; tra essi ne è comparso anche uno in lingua italiana che recita: "Bentornato Diego". A riportare la notizia è la redazione di Si Gonfia La Rete.

Clicca sul file in allegato