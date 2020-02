Ultimissime calcio Napoli - Il Manchester United fa retromarcia. Il club inglese, secondo quanto riportato da ESPN, potrebbe cancellare parte della preparazione estiva in Cina. In Oriente, erano in programma diverse amichevoli. Il coronavirus, però, potrebbe far cambiare i piani alla dirigenza, in attesa di ulteriori sviluppi a proposito dell'influenza che ha colpito migliaia di persone.