Malagò rivela: "La sera del 24 dicembre i medici mi hanno dato una terribile notizia"

Notizie calcio - Giovanni Malagò ha rivela quanto di brutto gli sia capitato nelle recenti festività. Un problema di salute come lui stesso ha raccontato e riportato dalle pagine del Corriere della Sera.

Il quotidiano scrive: nel cercare di far quadrare i conti a uno sport italiano bistrattato dalla politica e messo in crisi dall’epidemia, nell’ultimo anno Giovanni Malagò ci ha messo anima e cuore. Forse anche un po’ troppo cuore.

«La sera del 24 dicembre — ha spiegato ieri il presidente del Coni durante il Consiglio Nazionale a Roma — mi sono ricoverato in day hospital per un piccolo intervento agli occhi e i medici mi hanno diagnosticato una aritmia atriale. Mi hanno detto che per qualche settimana sono stato a rischio di trombo e di ictus. Ora sono fuori pericolo ma il problema sarà capire il motivo di questo problema».