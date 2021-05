Notizie Napoli calcio. Napoli in vantaggio al Maradona contro il Verona con il gol di Rrahmani. Attimi di tensione tra le due panchine dopo la marcatura azzurra, con Juric su tutte le furie che chiede l'intervento del VAR per un contatto tra Gunter e Osimhen in area. Arriva subito la replica stizzita di Gattuso che si rivolge al collega scaligero: "Ma non provi vergogna? Hai rotto il ca**o!"