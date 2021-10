"Resta qua": Lozano furioso snobba Insigne e corre negli spogliatoi dopo il cambio tattico

Notizie Napoli calcio. Non l'ha presa bene Hirving Lozano, sostituito nel finale della gara contro il Torino dopo essere entrato nella ripresa. Il messicano, visibilmente contrariato dalla scelta di Spalletti, è andato direttamente negli spogliatoi nonostante Insigne lo avesse invitato a seguire in panchina gli ultimi minuti. Vano il tentativo di Insigne di far restare Lozano in panchina, con il capitano azzurro che ha più volte richiamato il messicano dicendogli: "Resta qui Chuky". L'ex PSV si è però diretto immediatamente negli spogliatoi.