Liverpool-Napoli 0-3 Highlights: Gol e Sintesi [VIDEO]

Highlights in arrivo! Liverpool-Napoli risultato 0-3, gol di Lorenzo Insigne, Arkadiusz Milik e Amin Younes per gli azzurri. La Sintesi di Liverpool Napoli 0-3 su Calcionapoli24.it al termine della gara. La quarta amichevole (la prima da dopo il ritiro estivo di Dimaro) del Napoli termina con una vittoria contro i campioni d'Europa in carica. Arriva la rivincita per la squadra di Carlo Ancelotti dopo la sconfitta di 5-0 a Dublino la scorsa estate contro i Reds di Jurgen Klopp. La gara si è disputata allo stadio di Murrayfield di Edimburgo alle ore 18:00.

Highlights Liverpool-Napoli 0-3 risultato e sintesi con gol

Risultato Napoli oggi - Qui la sintesi Liverpool-Napoli. Termina un'altra amichevole per il calcio Napoli. Questa volta amichevole internazionale contro il Liverpool e una netta vittoria per 0-3. Primo tempo terminato in vantaggio per gli azzurri con le reti di Lorenzo Insigne e Arkadiusz Milik. Nella ripresa Younes sigla il tris.

