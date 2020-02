Lecce, il report dell'allenamento odierno: influenza per Babacar e Majer, lavoro personalizzato per quattro calciatori

Napoli notizie calcio - La squadra si è ritrovata nel pomeriggio agli ordini del tecnico Liverani per la ripresa degli allenamenti in vista della gara di campionato di domenica prossima con il Napoli. Assenti Gabriel, Tachtsidis e Farias (quest'ultimo in Brasile per sottoporsi a cure mediche d'intesa con lo staff sanitario giallorosso). A riposo per stato influenzale Babacar e Majer. Donati, Lapadula, Meccariello e Saponara hanno svolto un lavoro personalizzato. Domani doppia seduta d'allenamento, a porte chiuse, sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA.