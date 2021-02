La pagella del Mattino: sconfitta dolorosissima per Gattuso, incredibili buchi difensivi

Ultime calcio Napoli - Il giorno dopo Genoa-Napoli, il Mattino ha pubblicato pagelle e giudizi come di consueto.

Una sconfitta dolorosissima per lui e per il Napoli. Gli azzurri comandano il gioco ma non finalizzano e perdono per incredibili buchi difensivi. Sul primo gol di Pandev l’errore è individuale di Maksimovic, sul secondo di tutto il reparto. Gattuso cambia 4 pedine rispetto alla coppa Italia e torna al 4-3-3 ma chiudono sotto di due gol il primo tempo. Ma la reazione c’è, anche se non basta il gol di Politano.