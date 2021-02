La doppia positività di Ghoulam e Koulibaly non è un caso: salteranno la Juve

Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sulle ultime notizie in casa Napoli in vista del match col Genoa. Dal quotidiano si legge:

Ma ad agitare la vigilia c’è la doppia positività di Ghoulam e Koulibaly: ieri mattina è stata riscontrata la positività del terzino ( contagio avvenuto in ambito familiare tanto è vero che il giocatore si è sottoposto ad un tampone privato), nel pomeriggio è stato registrato anche un secondo caso: si è fermato pure Koulibaly, assenza pesante che complica il ciclo terribile del Napoli, impegnato mercoledì contro l’Atalanta e sabato prossimo con la Juve. La doppia assenza quasi certamente non è un caso: Koulibaly e Ghoulam sono molto amici e trascorrono diverso tempo insieme con le rispettive mogli. Entrambi sono comunque asintomatici ed in isolamento domiciliare e naturalmente non ci saranno a Marassi.