Ultime notizie calcio Napoli - Una Salernitana ai limiti della perfezione ha dobuto lasciare i tre punti all'Atalanta al termine di una partita giocata benissimo e persa per 1-0 grazie al gol arrivato nel secondo tempo per merito di Duvan Zapata, bravissimo a trasformare in oro un assist al bacio del solito Ilicic.