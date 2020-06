Juventus, allarme per Higuain: potrebbe saltare la finale di Coppa Italia

Ultime notizie calcio - Secondo quanto riferito dall'edizione odierna di Repubblica Torino, Gonzalo Higuain si è fermato ieri mattina in allenamento per un guaio muscolare alla coscia destra, forse uno stiramento.

Infortunio Higuain

I primi controlli paiono escludere lesioni gravi ma l’argentino non potrà essere in campo con il Milan tra 7 giorni, nella semifinale di Coppa Italia. Una smorfia di dolore per interrompere l'allenamento, ma si escludono lesione in attesa di capire di più dagli esami strumentali. Saranno decisivi i prossimi giorni in cui lo staff medico monitorerà le sue condizioni per preservare la sua salute, e per tentare il recupero in vista della sfida con i rossoneri e dell’eventuale finale in programma il 17 giugno.