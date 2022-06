Italia-Germania, le probabili formazioni: rivoluzione Mancini, un giocatore del Napoli in campo

Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar e la cocente sconfitta contro l’Argentina nella Finalissima, l’Italia di Roberto Mancini si prepara a scendere di nuovo in campo. Il prossimo avversario degli azzurri sarà la Germania, match valido per la nuova edizione della Nations League. Il ct azzurro in conferenza stampa ha annunciato novità di formazioni importanti: andiamo alla scoperta della probabile formazione dell’Italia.



Di seguito le due probabili formazioni:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bastoni, Acerbi, Biraghi; Tonali, Cristante, Frattesi; Politano, Scamacca, Pellegrini. CT: Roberto Mancini.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Werner. Ct. Flick.