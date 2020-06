Ispezione Figc nei centri sportivi di Napoli e Fiorentina: i dettagli

Questa mattina gli ispettori della Procura Federale FIGC hanno visitato i centri sportivi di Napoli e FIorentina, dando il via al secondo giro dei controlli sul rispetto dei protocolli anti-coronavirus in Serie A. Il pool ha acquisito la documentazione sanitaria relativa a test sierologici e tamponi molecolari effettuati da tutto il gruppo squadra (calciatori e staff tecnico). Le ispezioni proseguiranno nei vari centri sportivi proseguiranno sino al termine della stagione anche in Serie B e C. A riportarlo è l'edizione online del Corriere dello Sport.