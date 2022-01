Introiti da stadio, il Napoli ha perso una cifra stimata tra i 17 e i 21 mln

Napoli calcio - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sulla vicenda degli introiti dallo stadio, calcolando le perdite del Napoli.

Ma durante l’assemblea di Lega, Dal Pino e De Siervo hanno dato per scontato il fatto che nei prossimi giorni il governo possa prendere seriamente in considerazione la proposta della serie A di alzare la soglia fino al 75 per cento. «Abbiamo chiesto un tavolo tecnico con Palazzo Chigi per discutere della riapertura degli stadi con una capienza maggiore del 50%. Se sarà al 75 o al 100% dipenderà soprattutto da quando sarà convocato il tavolo e da quali saranno le condizioni generali. Noi ci aspettiamo di aprire il più possibile».

Non è un dettaglio di poco conto, per club come il Napoli si parla di una perdita stimata ?tra i 17 e i 21 milioni a stagione. La pandemia ha azzerato (praticamente) questi introiti che, in ogni caso, hanno sempre avuto voce significativa nel bilancio azzurro: 15,3 milioni nel 15/16; 19,8 milioni nel 16/17; 19,7 nel 17/18; 15,8 milioni nel 18/19; 13,1 nel 19/20. E si sono praticamente azzerati nell’ultimo bilancio chiuso in rosso a meno 58 milioni di euro, per il fatto che si è quasi sempre giocato a porte chiuse.