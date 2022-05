Inside Sport Ecosystem: trend e traiettorie dell’innovazione, sabato 7 maggio alla Apple Academy un workshop sulle sfide future nell’ecosistema dello sport

Inside Sport Ecosystem: trend e traiettorie dell’innovazione. Sabato 7 maggio alla Apple Academy un workshop organizzato dalla WPH WaterPorzioHub di Pino Porzio sulle sfide future nell’ecosistema dello sport.

Un workshop di carattere multidisciplinare che mette a confronto atleti, tecnici, managers, data analyst, giornalisti, startuppers per analizzare le dinamiche evolutive in atto nell’ecosistema dello sport per immaginare le sfide e i cambiamenti possibili. Questo l’obiettivo di Inside Sport Ecosystem: trend e traiettorie dell’innovazione, l’evento organizzato per sabato 7 maggio 2022 alla Apple Academy - Polo di San Giovanni Università Federico II (Corso Nicolangelo Protopisani, 70) da WPH WaterPorzioHub, la società di sport management consulting lanciata da Pino Porzio che, grazie alla attivazione di un network multidisciplinare di professionisti e imprese, propone alle organizzazioni e alle persone che operano nello sport, soluzioni e strategie innovative per aiutarli ad affrontare le sfide e le problematiche generate da un settore complesso e in continua trasformazione. L’evento è promosso in collaborazione con Università degli Studi di Napoli Federico II e Creactivitas Creative Economy Lab, con il patrocinio di Coni, Regione Campania e Comune di Napoli, USSI Unione Stampa Sportiva Italiana, Monte di Procida 2023 e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e il supporto di InnovUP, Makers, Innovation Village, Interdigigitale e SEF Consulting. Media partner sporteconomy.it.

Il programma, che si sviluppa per l’intera giornata, prevede più sessioni. In apertura, alle ore 9,15, gli interventi di saluto di Matteo Lorito, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Giorgio Ventre, Direttore Scientifico della Apple Developer Academy, Claudio Russo, Presidente WPH WaterPorzio Hub, Gianfranco Coppola, Presidente Nazionale USSI, Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Alessandro di Ruocco, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriale di Napoli.

Alle ore 9.45, l’introduzione alla giornata di lavoro con Fabio Borghese, Direttore Creactivitas Creative Economy Lab, Mariangela Contursi, Direttore Generale SPICI Ambassador InnovUp, Pino Porzio, Managing Director WPH WaterPorzio Hub. Alle ore 10.00 il tema è Overview: New landscapes of the sport economy. Ne discutono i keynote speakers Massimo Corcione, Former Director Sky Sport e Marco Aloi, Consulente Area Business Legabasket Serie A. Panelists Gianluca Tizo, Agente Sportivo – Direttore Vigo Global Sort Services, Federico Smanio, Ceo Wylab, Marcel Vulpis, Giornalista economico – Founder Agenzia Sport Economy, Roberto Zecchino, Deputy General Manager & Vice Presidet Human Resources Bosch South Europe, Roberta Robustelli, Partnership and Evet Manager at ManpowerGroup Italia, Carlo Verna, giornalista. Coordina i lavori, Fabio Borghese, Direttore Creactivitas Creative Economy Lab.

Alle 11.20 il primo Panel, L’impatto delle nuove tecnologie e del digitale: un booster per le performances. Keynote speaker Flavio Farroni, Ceo e Founder Megaride. Panelists Federico Caporaso, Head of Wearable Sensors Unit – Eta Bioengineering, Paolo Barbero, Torino Football Club, Fabrizio Perrone, Founder 2W, Carlo Alagna, Amministratore Delegato di Makers, Francesco Tripodi, Jaked, Gennaro Guida, Ceo Interdigitale. Coordina Mariangela Contursi, Direttore Generale SPICI-Ambassador InnovUp.

Si riprende alle ore 14,00 con Startup pitch session, e gli interventi di Guido Boldoni, Account Executive Delphlyx, Edoardo Giaquinto, Vesevo, Daniele Piazzullo, Direttore Tecnico DG Twin, Claudio D’Alessio, Ceo e Founder di GreenJim, Team Apple Developer Academy, Team IDEA, App: Gymly, Team The Cantina Neon Warthogs, App: Ripple, Team FANTASTIC0100, App: LineUp. Coordinano i lavori Marco Leonetti di Santojanni, Startup Advisor e Co Founder Creactivitas e Massimo Varrone, Responsabile Campania NewSteel.

Alle ore 14.45 il secondo Panel dedicato a I nuovi format degli eventi sportivi tra sostenibilità, trasformazione urbana, inclusione sociale e entertainment. Keynote speaker Paolo Verri, manager culturale, Culture & Cities. Panelist Nicola Pongetti, SG Plus Ghiretti & Partners, Andrea Di Nino, Managing Director ISL (International Swimming League), Giuseppe Pugliese, Sindaco di Monte di Procida – European Town of Sport 2023, Luigi D’Ambrosio, Associate Professor University College Northern Denmark, Maria Beatrice Pepe, Account Manager SEF Consulting, Amedeo Manzo, Presidente Banca Credito Cooperativo Napoli, Carmela Pugliese, Dirigente CNR – Dicente Unisob. Coordina Giorgio Ventre, Direttore Scientifico della Apple Developer Academy.

La sessione conclusiva del workshop, alle ore 15,45, sarà dedicata al tema Traiettorie e prospettive future. A parlarne saranno Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, Giorgio Ventre, Direttore Scientifico della Apple Developer Academy, Fabio Borghese, Direttore Creactivitas Creative Economy Lab, Mariangela Contursi, Direttore Generale SPICI – Ambassador InnovUp, Pino Porzio, Managing Director WPH WaterPorzio Hub.