Il tandem Mertens-Osimhen, una soluzione che Spalletti tiene per sè

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla gestione di Victor Osimhen: Spalletti stravede per l'attaccante. Dal quotidiano si legge:

Ma certe volte, le tentazioni si sommano come gli attaccanti, perché Osimhen e Mertens sono fatti anche per stare assieme, verticali dentro al 4-2-3-1 che è il must di Spalletti: è successo a partita in corso poi le fratture multiple di San Siro ad Osimhen hanno frantumato un’opzione in più che Spalletti tiene per sé. Perché questi problemi si risolvono.