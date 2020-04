Il Sole 24 Ore, Bellinazzo bacchetta De Laurentiis: "Compensi multimilionari e leggo di cassa integrazione per mille euro mensili, non è così che il calcio italiano deve reagire"

Notizie Napoli calcio. Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha pubblicato uno status sul suo profilo Facebook analizzando le scelte di alcune società di calcio (Napoli compresa) che hanno messo in cassa integrazione i propri dipendenti:

"Si legge di proprietà/dirigenze, titolari di autoassegnati compensi multimilionari, che non hanno perso tempo a mettere in cassa integrazione i dipendenti (dunque a carico della collettività) a mille euro mensili. Non è cosi che il calcio italiano dovrebbe reagire alla crisi"