Si sono appena conclusi i recuperi della 33° giornata di campionato. Il Parma ha battutto la Juventus per 1-0, ed è il risultato più clamoroso di giornata. La Lazio ha vinto in casa del Genoa per 0-2, altro risultato importante in chiave Champions. La Fiorentina si è imposta per 2-1 in casa del Cagliari. Il Torino ha vinto per 2-0 tra le mura amiche contro l'Udinese.