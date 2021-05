Il Milan crolla, Ziliani punge: "Gazidis e Maldini, zitti e buoni? Nulla da dire su come vanno le cose in Serie A?"

Ultimissime Serie A - Finisce 0-0 la sfida a San Siro, Milan-Cagliari. Si complica sicuramente la corsa Champions per i rossoneri, che adesso dovranno battere l'Atalanta per essere certi di un posto nelle prime quattro della classe.

Il giornalista Paolo Ziliani commenta su Twitter il pari del Milan, collegandolo alla vittoria della Juventus ieri:

"Ora che il verme ha fatto il buco nella mela del Milan (ma poteva accadere al Napoli, non cambia nulla), procurando un danno di 50-60 milioni per il probabile mancato approdo in Champions, cari Gazidis e Maldini: niente da dire su come vanno le cose in Serie A? Zitti e buoni?"