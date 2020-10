Il Mattino - Ritiro Napoli, intesa con Dimaro per altri due anni: l'accordo non esclude l'opzione Castel di Sangro

L'edizione odierna de Il Mattino ritaglia ampio alle notizie in casa Napoli e si sofferma sull'accordo per il ritiro estivo in Trentino. Dal quotidiano si legge:

Il Trentino Marketing e il Napoli hanno in queste ore confermato l’intesa per il ritiro la prossima estate a Dimaro Folgarida. Dunque, anche nel 2021, ovviamente Covid 19 permettendo, la preparazione precampionato si terrà in Val di Sole. Una trattativa condotta dal responsabile dell’Apt Fabio Rizzi, dal rieletto sindaco Andrea Lazzaroni e dal patron azzurro: non è escluso che il contratto di partnership possa estendersi anche al 2022. L’accordo commerciale non esclude la possibilità per il Napoli di tornare a Castel di Sangro, dopo la straordinaria ospitalità ricevuta ad agosto dall’amministrazione locale guidata dal sindaco Angelo Caruso