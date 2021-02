Il Mattino - In panchina senza mugugni, Meret ora è fuori dal tunnel

Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sulla prestazione di Meret contro la Juventus. Dal quotidiano si legge:

Contro la Juve c’è da soffrire, soprattutto nel secondo tempo: ma, Meret, come vuole la scuola Zoff, sa parare. Il tabellino a fine gara parla chiaro: sono sei i salvataggi (uno solo quello effettuato dal collega Szczesny) a fine partita. Sei volte nelle quali Alex ha cancellato un’occasione della Juventus, con un coefficiente di difficoltà altissimo: sono state cinque le circostanze nelle quali questi salvataggi sono avvenuti rispetto a conclusioni scoccate dall’interno dell’area di rigore del Napoli. Se, poi, si pensa a qualche conclusione vista in ritardo causa assembramento in area o alla parata di puro istinto su Ronaldo che tira ad un metro e mezzo di distanza, allora il quadro è completo. Gattuso ha osservato ed apprezzato: così come lo ha fatto Valerio Fiori, il preparatore dei portieri. Con la certezza che Ospina potrà guarire tranquillamente dal suo infortunio.