Il Mattino - Il rientro di Lozano si avvicina: in panchina col Milan e titolare con la Juventus

Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sulle notizie in casa Napoli, in particolare sul rientro di Lozano. Dal quotidiano si legge:

Lozano vede davvero il Milan. E dopo l’allenamento di oggi, la distanza potrebbe accorciarsi ulteriormente. Il sogno del Chucky si sta avverando: lavora con la squadra e ieri è stato impegnato in sterzate, allunghi, contrasti e nessuna paura. Insomma, le tipiche gestualità del calciatore a posto fisicamente ci sono tutte. Ovviamente manca ancora il minutaggio di una partita, ma è tutto normale perché ogni recupero deve avvenire in maniera graduale. Cosa farà Gattuso? Può attendere ma se dovesse dimostrare il messicano di star bene, non lo farà. Con il Milan andrà sicuro in panchina per poi tornare titolare con la Juventus, proprio contro l’avversario con cui si è infortunato. Ringhio non vuole correre rischi perché comunque si è trattato di un problema muscolare: attende il verdetto del dott. Canonico, il medico del club.