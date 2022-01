Il Giornale accusa ADL ma il Napoli è in regola: quarantene evitate, ecco la circolare del Ministero [FOTO]

Nel caos generale di Juventus-Napoli c'è chi lancia accuse contro il club di De Laurentiis. L'edizione odierna de Il Giornale con un articolo a firma di Tony Damascelli accusa De Laurentiis di aver infranto le regole, con riferimento alle quarantene imposte dall'asl a Zielinski, Lobotka e Rrahmani.

Quaranetene evitate, il motivo

I tre azzurri sono stati schierati in campo ma non per sfidare istituzioni e regole come scrive il quotidiano: bensì in applicazione della circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020, che consente in materia di sport professionistico la deroga alla quarantena, con tampone negativo il giorno della gara.

In allegato potete consultare la circolare citata.