Il cartello “The end” sta per apparire, resta l’ultimo sfizio di Insigne

Domenica prossima ci sarà l'ultima gara al Maradona di lorenzo Insigne come sottolinea il corriere del Mezzogiorno..

Spalletti l’ha aiutato durante tutta la stagione e anche ieri l’ha elogiato: «Si è preso una responsabilità, altri non l’avrebbero fatto. Deve vivere serenamente, la sua scelta va accettata e per noi non è facile perché perdiamo un calciatore del suo livello. È un giocatore e un uomo di valore, può andare su tutti i campi a testa alta». Domenica sarà la sua ultima volta al Maradona, il Napoli organizzerà nel pre-partita un momento per celebrarlo. Una giornata tosta sotto il profilo emotivo, dove probabilmente scorreranno tutti i ricordi più belli. Il cartello “The end” sta per apparire, l’ultimo sfizio di Insigne è un altro gol per superare Hamsik. Sognava lo scudetto, dovrà accontentarsi a testa alta come suggerito da Spalletti.