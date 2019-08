Il nome di James Rodriguez è nella mente di tutti i napoletani che sognano il grande colpo. I tifosi azzurri vogliono il colombiano per avvicinarsi al potere bianconero. La volontà è talmente tanta di vederlo in azzurro che su Twitter il primo hashtag in tendenze è #jamesmicasaescasatoja. Dimostrazione di come i napoletani vogliono vedere James Rodriguez al San Paolo. Clicca in allegato per visualizzare la foto