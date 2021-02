Hysaj in campo ad esultare e abbracciare Gattuso nonostante l'infortunio e il contratto in scadenza

Molto spesso si definiscono i calciatori 'mercenari'. C'è chi li accusa troppo superficialmente di pensare solo ai soldi, non alla maglia e ai sentimenti. E' la legge del calcio e tifo moderno. Ma ci sono anche alcune eccezioni. Ieri Maksimovic in campo ha dato grande segno di professionalità nonostante sia in scadenza, guadagnandosi gli elogi di Gattuso in conferenza.



Ma non è l'unico che merita un elogio. C'è chi, seppur squalificato, in scadenza e spesso al centro di critiche ha dato un gran segnale di attaccamento alla causa: Elseid Hysaj. L'albanese, il cui contratto scadrà a giugno prossimo, fermo ai box per un problema muscolare al triplice fischio finale si è precipitato in campo e buttato nella mischia per travolgere con i suoi compagni il suo allenatore d'entusiasmo e fiducia.



Al di là dei soldi, contratti, rinnovi o addii, sono queste le immagini che fanno bene al calcio.