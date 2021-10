Gol liberazione per capitan Insigne ma c'è il suo zampino anche nel raddoppio

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma match vittorio di ieri sera del Napoli contro il Legia Varsavia in Europa League. Dal quotidiano si legge:

Gli mancava il gol su azione, nel primo tempo contro il Legia Varsavia più volte si è liberato all’altezza del dischetto del rigore e non ha avuto l’occasione giusta. Quando ad Insigne manca il gol, il disagio è evidente, gli manca la soddisfazione massima del gioco. Lorenzo finora era riuscito a segnare solo su rigore contro il Venezia e il Cagliari. Quei maledetti tiri dal dischetto a cui ha dato un calcio ieri sera, quando ha sbloccato la sfida contro il Legia Varsavia.

Mistza aveva negato più volte il gol ad Insigne, il Legia Varsavia si è aggrappato fino al 76’ alle parate del suo portiere e soprattutto agli errori sotto porta del Napoli. Il capitano ha tirato fuori dal suo archivio una delle sue magie. Politano gli ha servito una palla in area di rigore, Insigne di prima intenzione ha spedito il pallone sotto la traversa che ha il sapore della liberazione dopo il terzo errore dal dischetto contro il Torino. La sua notte non si è fermata al gol, ha costruito con Osimhen l’azione del raddoppio servendogli nello spazio il pallone che Victor con una delle sue letali accelerazioni ha trasformato in oro.