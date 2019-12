Disastro Napoli, gol Lasagna nato da un calcio d'angolo assurdo: tre tocchi inutili, palla persa e contropiede

Disastro Napoli, gol Lasagna nato da un calcio d'angolo da schiaff. Mertens per Insigne, palla scaricata su Mario Rui che si fa murare innescando la ripartenza friulana. Palla a Fofana che in accelerazione spacca in due la squadra azzurra e infilza Koulibaly fuori posizione. Tutto troppo semplice, a testimonianza del totale caos che regna nella squadra di Ancelotti. Basta un banale contropiede per andare sotto. Zero idee anche sui calci piazzati, un debacle che meriterebbe una riflessione tecnica da parte dei dirigenti.