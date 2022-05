Gianluca Savoldi: "Forse a Spalletti manca il salto di qualità"

L'ex calciatore Gianluca Savoldi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Napoli e non solo.

Napoli, Spalletti ha buttato via la chance Scudetto? "Non è che una squadra si costruisce così, ha fatto un buonissimo lavoro perché non è scontato arrivare in Champions. Lo scorso anno si è andati sotto le aspettative, ma Napoli è una squadra forte da diversi anni. Cosa è mancato? La costante di Spalletti sia quello di rendere sempre squadre competitive, forse gli manca il salto di qualità, quello che ti permette di farti vincere".